Fasano, malore alla guida: auto sfonda muretto abitazione

FASANO – Si è sentito male mentre era alla guida della sua Fiat Multipla che è poi andata a sbattere, sfondandolo, il muretto di un’abitazione. È accaduto questa mattina, intorno alle 7.30, in via Cenci, a Fasano. Sul posto, vigili del fuoco, polizia locale e 118. L’uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale, per gli accertamenti del caso. Indagini in corso per determinare l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità.

