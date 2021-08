Fasano | Madonna in puglia festeggia il compleanno

Ancora una volta, la popstar Madonna ha scelto la Puglia per festeggiare il suo compleanno. L’artista statunitense, ma di origini italianissime, è stata immortalata a Borgo Egnazia, resort tra le campagne di Savelletri, a Fasano, in una “storia” su Instagram comparsa sul profilo del modello Joshua Lee Cummings.

Madonna è, per citare il suo amico, in “Birthday mood”. La popstar è in primo piano mentre, alle sue spalle, compare la piazza del resort illuminata a festa.