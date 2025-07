Fasano, Loiodice: “Trattativa lampo, voglio disputare un campionato importante”

Nicola Loiodice al Fasano è stato sicuramente uno dei colpi più prestigiosi di questo inizio di calciomercato. La compagine biancazzurra ha sbaragliato la concorrenza assicurandosi il fantasista reduce da due promozioni consecutive con Casarano e Altamura. Un colpo targato Ivan Ghilardi e Antonio Montanaro, come dichiarato da Loiodice nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Ringrazio il presidente e il direttore, è stata una trattativa lampo perché ho capito subito che il presidente è una persona seria, ambiziosa e che vuole portare la città di Fasano in alto. Ringrazio i tifosi per l’affetto che mi stanno dando, suderò la maglia come ho sempre fatto. Non ho obiettivi personali ma solo collettivi”.

Loiodice ha poi assicurato un ruolo di primo piano per il Fasano nella stagione ormai alle porte: “Fasano è una piazza importante, quando ci ho giocato da avversario sono stato massacrato ma fa parte del gioco. Sono arrivato con l’ambizione di disputare un campionato importante e saremo protagonisti fino alla fine”.

