Fasano, Loiodice: “Siamo pronti a essere protagonisti fino alla fine”

Dopo una stagione entusiasmante a Casarano, culminata con la promozione della squadra salentina in Serie C, Nicola Loiodice riparte da Fasano per un progetto ambizioso che lo vedrà sicuramente tra i protagonisti. Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud, Loiodice non ha nascosto la propria soddisfazione per l’approdo in terra fasanese:

“Ci tengo a ringraziare il Presidente e tutti i suoi dirigenti per avermi portato qui a Fasano. Sono contento della scelta che ho fatto.”

Ambizioni alte per il Fasano nella prossima stagione?

“Sì, sicuramente la società ha ambizioni importanti e sono qui per dare una mano nel raggiungimento di obiettivi sempre più alti. Non sarà facile, ma sono convinto che saremo protagonisti fino alla fine.”

Acquisti mirati in attacco: è il reparto su cui si punta maggiormente?

“L’attacco fa i gol, ma è tutta la squadra a essere fondamentale. Verranno fatti altri acquisti importanti e sono convinto che faremo un grande campionato, anche perché abbiamo un allenatore giovane, ambizioso e molto preparato. Ci darà una grossa mano.”

Che stagione ti aspetti?

“Una stagione importante, sia a livello personale che di squadra, per cercare di regalare un sogno a una città e a una piazza importante come Fasano.”

Uno dei compiti principali di un giocatore esperto è accompagnare la crescita degli under. Sei d’accordo?

“Gli under sono fondamentali. Sicuramente ci daremo una mano a vicenda, perché devono capire che per noi sono importantissimi e devono lavorare ogni giorno per migliorare. Hanno la fortuna di essere guidati da un allenatore giovane e preparato, che sicuramente li farà crescere sempre di più.”

