Fasano, l’ex ds Fernandez: “Ringrazio i soci, cambio societario anarchico”

L’ex ds del Fasano, Fernandez, ha rotto il silenzio ed ha salutato la piazza con un breve messaggio sui social:

“All’improvviso arriva la notizia di cambio societario che anarchicamente decide cosa è bianco e cosa è nero. Sono una persona di poche parole che preferisce lavoro e fatti.

Ma in questo momento ci tengo a ringraziare Juri Peres,Giuseppe Rosati,Ninni Vinci e Giuseppe Angelini, Leo Recchia…persone di grande spessore umano!

Ringrazio tutti: staff tecnico, calciatori e tutte le persone con cui ho condiviso bei momenti in questi mesi… come una famiglia!

Avevamo un obiettivo in testa,ovvero i Play Off e di cuore spero che si possa davvero regalare questa soddisfazione alla piazza!

Grazie ai tifosi …mi avete sempre sostenuto, anche nei momenti difficili: oggi ci sono i frutti e vi sono grato!

Un abbraccio grande ai miei amici fasanesi.”

