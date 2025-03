Fasano, la nuova società: “Vogliamo portare il club a livello nazionale”

Nel tardo pomeriggio di oggi nella sala stampa del “Curlo” si è presentato il nuovo assetto societario del Fasano.

Ad aprire la conferenza è intervenuto Stefano Narducci, legale rappresentante dell’associazione il Fasano Siamo Noi: “Negli ultimi tempi si è cercato di mettere in ordine i passaggi amministrativi. C’è stata la possibilità di trovare nuovi partner che ci potessero accompagnare. Seguiremo il presidente D’Amico verso un corso di stabilità con potenzialità orientate ad un progetto ambizioso e di livello professionistico. In futuro la società con nuove elezioni diventerà Srl con rappresentati qualificati all’interno dell’organizzazione”.

Il presidente onorario Franco D’Amico ha esordito così ai microfoni: “Credo che mio non sia tratti di un ritorno. Ci sono sempre stato dai tempi ancora più lontani rispetto al 2016. Ad inizio stagione mi ero defilato per scelta personale, ma ho sempre garantito presenza come socio-sponsor. Adesso siamo ritornati in anticipo poter mettere le basi per le prossime stagioni. Abbiamo lavorato affinché con noi ci fosse una collaborazione importante di altri partner operativi. Il dottor Ghilardi è sempre stato vicino alle mostri stori, lui mi ha manifestato interesse ed abbiamo avuto la possibilità di accoglierlo. Gli ho lasciato la carica di presidente, ma sarà operativo con me”.

In seguito è intervenuto il nuovo presidente Ivan Ghilardi: “Il nostro è un progetto a lungo termine, durerà almeno tre anni. Vogliamo investire a Fasano ed abbiamo già designato tutte le figure. La volontà è di fare le cose serie e di vedere il club come una società ambiziosa. Ci saranno anche altre figure, ma che presenteremo da maggio con un nuovo direttore sportivo, amministratore delegato e direttori commerciali legati al brend Fasano ed agli eventi. Vogliamo far vivere Fasano ai fasanesi ed ai turisti. Vogliamo portare il club a livello nazionale, uscendo dal regionale, anche come immagine ed identikit. Il mio sarà un lavoro complicato. Le sfide mi sono sempre piaciute e soprattutto quelle particolari. Siamo voluti entrare fortemente in questo momento, non è una nuova società, ma era giusto fare chiarezza ed intervenire per portare tranquillità. Voglio portare una ventata di entusiasmo con una visione futura importante. Crediamo nel nostro progetto e siamo sicuri che verrà accolto con positività. Abbiamo scelto di fare la conferenza stampa anche prima della gara con il Brindisi, per chiedere anche uno stadio pieno. Dobbiamo riaccendere quella fiammella. Sono un appassionato di calcio, per me è un grande orgoglio. Vivo Fasano da almeno 10 anni. Abbiamo conosciuto il sindaco, mi ha colpito per la sua vicinanza. Penso che il nostro stadio sia invidiabile da tutti, devo dire che il sindaco ci ha dato la sua vicinanza. Avremo attenzione sui giovani, un buon settore giovanile è lo specchio del club. Una società che si rispetti ha una base giovanile perfetta. Noi dobbiamo fare una giusto mix, ci auguriamo una buona campagna acquisti. Fasano deve rappresentare l’oasi felice dei giocatori e va considerata una società solida, vogliamo costruire questa immagine. Entrare a campionato in corso credo sia già segnale di garanzia, non esiste qualcosa di più credibile a 8 giornate dalla fine di un campionato. Stiamo costruendo la società nel momento di difficoltà. Questa dirigenza ha piena fiducia in Pistoia, un tecnico fasanese”.

In chiusura ha parlato Giovanni Pedace, presidente della Lega dei Cento: “Abbiamo ideato un circuito di aziende legate al Fasano. Le aziende saranno interessate tutto l’anno a quello che accade qui. Lo stadio vogliamo renderlo protagonista ed attivo tutto l’anno. Vogliamo creare all’interno del nostro impianto sportivo un circuito commerciale sempre in funzione. Nel periodo estivo potrà essere adibito anche per eventi”.



