Fasano, la Curva Sud: “Non è il momento di scappare”

Nella giornata di ieri, Massimo Agovino ha salutato il Fasano con un post social. Un annuncio a cui ha risposto la Curva Sud del club biancazzurro attraverso un comunicato:

“Ci siamo sempre schierati a fianco di chi difende la nostra maglia, ma le dichiarazioni di mister Agovino ci lasciano perplessi. Dopo l’annuncio delle sue dimissioni, che sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, non possiamo fare a meno di porci delle domande. Il mister parla di riconoscenza verso un DS che è stato esonerato, ma sembra dimenticare quella che dovrebbe essere la sua vera riconoscenza: la piazza di Fasano, che lo ha accolto, sostenuto e acclamato sin dal primo giorno.

Una piazza che non merita questo comportamento misterioso e ambiguo. La nostra tifoseria ha sempre dimostrato di avere cuore e passione per il Fasano, e ci chiediamo perché Agovino non voglia continuare a dare tutto per questa causa, soprattutto quando c’è una nuova società che crede nelle sue capacità e vuole che completi l’opera, portando la squadra alla salvezza.

Se il mister ha davvero a cuore la città e la maglia, sarebbe giusto che rivedesse le sue decisioni, mettendo prima di tutto il bene del Fasano al di sopra di ogni altra cosa. Non possiamo accettare che qualcuno che è stato accolto con affetto e stima, ora, con queste dichiarazioni, metta in dubbio un legame che era già forte e che poteva diventare ancora più solido.

Fasano ha bisogno di chi crede in essa, e noi vogliamo vedere un mister che dia il massimo per questa squadra, non uno che pensi solo a cose che non gli appartengono. Non è il momento di scappare, è il momento di lottare per questa maglia.

TUTTI AD ANGRI!!!”

