Fasano, la carica dei tifosi in vista del derby col Martina

Mancano poco meno di quarantotto ore al derby tra Martina e Fasano, in programma domenica 16 febbraio al ‘Tursi’. Una sfida che potrebbe valere più di tre punti per entrambe le compagini, entrambe desiderose di alimentare i rispettivi obiettivi. Quest’oggi, i tifosi del Fasano hanno voluto caricare i propri giocatori con uno striscione apparso al ‘Vito Curlo’ recitante: “A te ho giurato amore eterno, per questo amore andrei anche all’inferno. Carica ragazzi”.

