24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Fasano inarrestabile: in arrivo De Mori dal Novara

Fabrizio Caianiello 24 Agosto 2025
centered image

Edoardo De Mori terzino destro 2007 richiestissimo da molti club di D è vicino al Fasano. Ennesimo colpo del direttore sportivo Antonio Montanaro che si aggiudica un calciatore di grande talento. Cresciuto nel Novara, la scorsa stagione 14 presente in D da sotto etá nella Cairese, per poi trasferirsi a Bari dove ha giocato nella primavera. Arriva a Fasano in prestito dal Novara con cui era in prima squadra da inizio ritiro ed è un profilo su cui la squadra piemontese ci punta tanto avendogli fatto sottoscrivere in estate un contratto triennale.

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce, ufficiale Alex Sala dal Cordoba: contratto triennale

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Basket A2/M, Valtur Brindisi: frattura alla mano destra per Blake Francis

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Matera CdS, ieri primo test. Ufficiale lo staff di Santoruvo

24 Agosto 2025 Roberto Chito

Eccellenza, Ugento, il presidente De Nuzzo: “Partenza impegnativa”

24 Agosto 2025 Redazione

Serie A, Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Di Francesco dopo lo 0-0 col Genoa: “Lecce solido, punto che dà fiducia”

24 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

potrebbe interessarti anche

San Pietro in Bevagna, Hotel dei Bizantini nel mirino dei ladri

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Pregiudicato di Mesagne bloccato mentre tenta furto in hotel

24 Agosto 2025 Redazione

Fasano inarrestabile: in arrivo De Mori dal Novara

24 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Regionali, centrosinistra: cerino al Pd. Romito sprona la destra

24 Agosto 2025 Antonio Bucci