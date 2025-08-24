Fasano inarrestabile: in arrivo De Mori dal Novara

Edoardo De Mori terzino destro 2007 richiestissimo da molti club di D è vicino al Fasano. Ennesimo colpo del direttore sportivo Antonio Montanaro che si aggiudica un calciatore di grande talento. Cresciuto nel Novara, la scorsa stagione 14 presente in D da sotto etá nella Cairese, per poi trasferirsi a Bari dove ha giocato nella primavera. Arriva a Fasano in prestito dal Novara con cui era in prima squadra da inizio ritiro ed è un profilo su cui la squadra piemontese ci punta tanto avendogli fatto sottoscrivere in estate un contratto triennale.
