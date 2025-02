Fasano, in via di definizione il ritorno di D’Amico

Franco D’Amico torna al timone del Fasano. Nella serata di ieri, lunedì 24 febbraio, si è tenuto un vertice che avrebbe definito anche il passaggio societario. Con il rientro di D’Amico, oltre a favorire l’ingresso di una cordata di imprenditori con Ivan Ghilardi già pronto ad intervenire sugli equilibri finanziari, è quasi certo che il direttore sportivo Fernandez possa salutare anzitempo. Resta da valutare la posizione del tecnico Agovino che in diverse occasioni (anche pubblicamente) non ha nascosto i propri dubbi sul suo futuro sulla panchina del Fasano. L’allenatore dovrebbe incontrare D’Amico già in serata per decidere la strada da seguire nel finale di stagione. I tre soci rimasti in sella (Peres, Angelini e Rosati) avrebbero già salutato il club. Si attende l’ufficialità per definire il nuovo assetto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author