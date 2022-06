FASANO – Il futuro di Ciro Danucci è ancora tutto da scrivere. Nei prossimi giorni è in agenda un incontro tra lo stesso allenatore e il Fasano per tracciare un bilancio assolutamente soddisfacente, mettere sui piatti della bilancia le rispettive ambizioni e discutere dell’eventuale rinnovo del contratto. Non dovrebbero comunque sorgere intoppi, nonostante negli ultimi giorni diverse società professionistiche e non abbiano manifestato interesse per l’ex Nardò, che darà comunque priorità al club di D’Amico.