Fasano | In giro con gli scooter rubati, in tre nei guai

Tre scooter rubati, due parcheggiati in largo stazione e un altro guidato da un 18 che accompagnava pure due altri amici, sono stati ritrovati e restituiti ai legittimi proprietari dai carabinieri dle Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Fasano. E nei guai, con l’accusa di ricettazione, ci finiscono un 18enne e un 20enne e una 23enne di Tuturano. I fatti a Fasano, la scorsa notte, quando i militari nel transitare in Largo Stazione, avevano notato due scooter parcheggiati risultati rubati c in data 5 e12 ottobre a Monopoli (BA). Durante le fasi dell’accertamento, è arrivato sul posto un ulteriore ciclomotore, sempre rubato ad Ostuni, condotto dal 18enne con a bordo gli altri due amici, i quali, dopo essere scesi dal ciclomotore, sono saliti a bordo dei citati due scooter allo scopo di allontanarsi, venendo tempestivamente fermati e identificati. I mezzi recuperati sono stati restituiti agli aventi diritto. Ai tre giovani, oltre alla denuncia per ricettazione, sono state elevate sanzioni amministrative per guida senza patente, senza casco e con più persone a bordo.