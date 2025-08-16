16 Agosto 2025

Il logo del calciomercato, foto: antennasud.com

Fasano, in arrivo Lambiase dalla Varesina

Lorenzo Ruggieri 16 Agosto 2025
Un ex Virtus Francavilla per la fascia sinistra del Fasano. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il terzino Simone Lambiase sarebbe vicino al ritorno in Puglia. Proveniente dalla Varesina, il prodotto del settore giovanile del Bari potrebbe aggregarsi presto alla squadra del tecnico Luigi Agnelli. Nella scorsa stagione, Lambiase ha totalizzato 24 presenze con la maglia della Virtus Francavilla.

