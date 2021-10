Fasano, il volley in spiaggia per l’ambiente

Fasano – Il rispetto dell’ambiente, ma anche la solidarietà verso i più piccoli in difficoltà per abbattere il muro dell’inciviltà e dell’indifferenza. DHL Express Italy ha fatto tappa a Torre Canne con Linea Gialla, progetto di sostenibilità promosso in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo e Marevivo Onlus. Con gli atleti delle società di volley del territorio si sono impegnati nella pulizia di un tratto di spiaggia all’interno del Parco delle Dune Costiere. Ospiti di eccezione della giornata Fefè De Giorgi, allenatore della Nazionale maschile di volley campione d’Europa e il presidente nazionale della Federazione italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi.