Fasano, il colpo dell’estate è ufficiale: arriva Nicola Loiodice

La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma adesso è divenuta finalmente ufficiale: il Fasano piazza il colpo dell’estate, Nicola Loiodice è un nuovo calciatore biancoazzurro.

A renderlo noto è stato lo stesso club pugliese tramite una nota: “La società US Città di Fasano è lieta di annunciare di aver sottoscritto un pre-contratto con il calciatore Nicola Loiodice, che vestirà la maglia biancazzurra nella prossima stagione. Il talentuoso attaccante, classe 1992, rappresenta un profilo di grande esperienza e qualità, con alle spalle una carriera ricca di tappe prestigiose e vittorie da protagonista, come attestato anche dalle recenti esperienze con Cerignola, Altamura e Casarano. La presentazione ufficiale del nuovo calciatore biancazzurro, che tra Serie C e Serie D ha realizzato 91 reti (a cui si aggiungono oltre 60 assist) avverrà nelle prossime settimane nello stadio Vito Curlo. Il club fasanese desidera ringraziare la società Casarano Calcio per la disponibilità e la collaborazione ai fini della conclusione della trattativa”.

