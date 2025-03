Fasano, idea Antonio Montanaro per il ruolo di direttore sportivo

Il Fasano del nuovo Presidente Ivan Ghilardi sta già programmando il futuro. Per il ruolo di direttore sportivo la società vorrebbe puntare su uno dei dirigenti più brillanti della categoria: Antonio Montanaro, giovane e ambizioso ex Varese, Bra, Chieri e con un trascorso importante nella Virtus Francavilla. Montanaro nelle ultime settimane era finito anche nel mirino di diversi club di Serie C.

