Fasano, Iannini: “Martina? È la partita dell’anno, serve coraggio”

Non sarà una gara come le altre per Fasano e Martina che si sfideranno domenica al “Curlo” di Fasano (con fischio d’inizio alle 16, in diretta su Teleregione) nel derby davvero sentito da entrambe le parti. La settima giornata di campionato nel girone H di Serie D presenta da un lato il Fasano che, ancora a secco di vittorie, occupa la penultima casella in classifica con 3 punti nelle prime 6 gare. Dall’altro il Martina di Pizzulli a quota 5, capace di conquistare tutto il proprio bottino lontano dalle mura amiche del “Tursi”. Il tecnico del Fasano, Iannini, ha presentato il derby ai canali ufficiali del club:

“Diciamo che qui a Fasano è la partita dell’anno e lo è anche per noi squadra sotto tutti i punti di vista. La caratteristica principale secondo me sarà avere un grande coraggio, personalità e determinazione per vincere questa gara. Dovremo fare una partita importante anche dal punto di vista tattico. Statisticamente è vero che hanno conquistato tutti i loro punti in trasferta con due pareggi ed una vittoria. Ho visto le partite in casa, hanno perso anche immeritatamente con Casarano e Costa D’Amalfi. Secondo me, visto che le partite son poche di tratta di un caso. La squadra è totalmente a disposizione, stanno tutti bene”.

