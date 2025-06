Fasano, ha la droga in casa e si lancia dal balcone: salvo per miracolo

Quando hanno bussato i carabinieri per notificargli un’ordinanza di arresti domiciliari è stato preso dal panico perché in casa c’era droga e si è lanciato dal balcone al primo piano: poteva trasformarsi una tragedia il gesto di Gianvito Ancona, 38 anni, fasanese. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giacomo di Monopoli non ha per fortuna riportato ferite gravi. E’ piantonato dai carabinieri.

La scorsa settimana, insieme a un altro indagato, era stato sottoposto a interrogatorio preventivo nell’ambito di un’inchiesta su truffe ad anziani e furti d’auto. Ancona si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Il gip ha così emesso un’ordinanza di arresti domiciliari per entrambi, ma al momento della notifica si è rischiata la tragedia.

