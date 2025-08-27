27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Fasano, ha firmato il terzino Edoardo De Mori

Lorenzo Ruggieri 27 Agosto 2025
centered image

Edoardo De Mori è un nuovo calciatore del Fasano. Il club biancazzurro, infatti, ha annunciato l’arrivo del terzino destro classe 2007, espandendo così il parco under a disposizione del tecnico Agnelli. Cresciuto nel settore giovanile del Novara, lo scorso anno De Mori ha militato in Serie D nella Cairese, con cui ha collezionato 15 presenze in quarta serie, e nella Primavera del Bari. Il terzino sarà a disposizione del tecnico dei pugliesi già per il primo turno di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla, in programma domenica 31 agosto alle ore 18 allo stadio ‘Giovanni Paolo II’.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, trattativa con Francesco Magnati del Catanzaro

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Assemblea Lega B: De Laurentiis: “Si ricostruirà quell’entusiasmo per riportare tutti allo stadio” 

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Ufficiale: Matera CdS, arriva il giovane Grumo a centrocampo

27 Agosto 2025 Roberto Chito

Eccellenza, Taranto: parte la campagna abbonamenti

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Martina, ufficiale l’arrivo del portiere Leonardo Rossi

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie D/H: Pompei, ufficiale l’arrivo di Erra in panchina

27 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Taranto, trattativa con Francesco Magnati del Catanzaro

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Fasano, ha firmato il terzino Edoardo De Mori

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Assemblea Lega B: De Laurentiis: “Si ricostruirà quell’entusiasmo per riportare tutti allo stadio” 

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Lecce, l’altra faccia della festa di Sant’Oronzo: inclusione e solidarietà

27 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo