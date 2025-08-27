Fasano, ha firmato il terzino Edoardo De Mori

Edoardo De Mori è un nuovo calciatore del Fasano. Il club biancazzurro, infatti, ha annunciato l’arrivo del terzino destro classe 2007, espandendo così il parco under a disposizione del tecnico Agnelli. Cresciuto nel settore giovanile del Novara, lo scorso anno De Mori ha militato in Serie D nella Cairese, con cui ha collezionato 15 presenze in quarta serie, e nella Primavera del Bari. Il terzino sarà a disposizione del tecnico dei pugliesi già per il primo turno di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla, in programma domenica 31 agosto alle ore 18 allo stadio ‘Giovanni Paolo II’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author