Fasano, giornalista trovata morta a 41 anni: c’è un indagato

FASANO – Ci sono un’inchiesta e anche un indagato per la morte di Patrizia Nettis, la giornalista di 41 anni di Gioia del Colle trovata senza vita in un appartamento di Fasano a fine giugno. La tesi del suicidio non ha convinto la famiglia che ha presentato denuncia. I dettagli nel servizio di Gianmarco Di Napoli

