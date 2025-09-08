Fasano, Ghilardi: “Siamo al settimo cielo, cavalcheremo l’entusiasmo”

Con un intervento nel corso del nostro format “Lunedì Puglia” il presidente del Fasano, Ivan Ghilardi, ha commentato il debutto vincente di ieri contro l’Afragolese aggiungendo alcune sensazioni sui suoi:

“Siamo partiti in anticipo perché penso che il mercato debba iniziare il giorno dopo la fine del campionato. Fare una giusta programmazione consente di lavorare meglio e con più serenità. Come società siamo al settimo cielo, questo entusiasmo va cavalcato. Ho scelto Fasano perché conoscevo molto bene la piazza. Riguardo Tangorre: è la società che fa vincere i campionati alla squadra. L’ambiente attorno gli ha permesso di esprimersi bene, ad oggi lo reputo uno dei più forti della categoria. Ciò che mi ha convinto di Luigi Agnelli è la sua personalità fuori dal campo. In quanto alla carriera, non ho bisogno di illustrala, la storia parla da sé. È il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andarsene”.

