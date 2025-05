Fasano, pres. Ghilardi: “Parlavo solo di playoff al mio arrivo, mi davano del pazzo”

Ivan Ghilardi, presidente del Fasano, è intervenuto nel corso della trasmissione LuNeDì Puglia su Antenna Sud per raccontare l’evoluzione della stagione biancazzurra e fissare nuovi obiettivi in vista dei playoff.

“Quando sono entrato e ho acquistato il Fasano Calcio, ho parlato solo di playoff già dalla conferenza stampa di presentazione. Penso sia questione di mentalià, qualità che la squadra deve avere. Il concetto è stato quello di inculcare nella mente dei giocatori di dare un obiettivo. I playoff erano da raggiungere. Quando sono entrato mi davano del pazzo perchè eravamo due punti sopra la zona playout. Giocheremo questi playoff con tutto il trasporto emotivo che ci contraddistingue. Incontriamo la Nocerina, forse la più forte tra le quattro squadre. Ce la giocheremo a viso aperto, come abbiamo fatto con tutti. L’obiettivo oggi è quello di provare a giocarci una finale. Penso che la nostra squadra meriti un 9 per l’impegno. E’ stata una cavalcata importante. Vincevamo e avevamo voglia di continuare a vincere. Una convizione spaventosa. Loro capivamo che io ero serio nel voler arrivare ai playoff. Nel calcio, è importante avere una società dietro. Pistoia ha avuto la nostra massima fiducia, nelle scelte e nel resto che ha fatto. Io non ho avuto alcun tipo di discussione con mister Agovino. Gli avevo offerto un rinnovo del contratto. Agovino ha fatto un grande percorso, ma credo che Pistoia abbia fatto meglio. Graziano ha dovuto imporsi nella mentalità dei giocatori, c’è stato un cambio di società. Sicuramente Agovino ha fatto un’ottima cavalcata, ma ad un certo punto la squadra sembrava smarrita. Quel che ha fatto Pistoia, credo che in pochi ci sarebbero riusciti”.

