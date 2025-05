Fasano, Ghilardi anticipa il futuro: Montanaro ds, Paolo Sardo dg nella prossima stagione

Durante la sua ospitata a LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud, il presidente del Fasano Ivan Ghilardi ha rilasciato un’indicazione chiara sul futuro della società biancazzurra, annunciando i primi tasselli della prossima stagione.

“Non è stato semplice poter virare su Antonio Montanaro, perché è un ds ambizioso. Ha rifiutato almeno 4-5 richieste dalla Lega Pro per venire a Fasano. Paolo Sardo è una persona di un elevato spessore calcistico, ricoprirà il ruolo di direttore generale. Il nostro progetto è ambizioso, giorno dopo giorno mi stupisce. A differenza degli altri, dobbiamo stoppare le richieste per chi deve entrare nella Lega dei 100. C’è tanto entusiasmo. Tutto quello che stiamo creando, lo stiamo facendo per i tifosi. Vogliamo riportare il Fasano dove merita”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author