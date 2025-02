Fasano: Ganci, Corvino e Battista, “Ritorno di D’Amico è garanzia”

Tre veterani dello spogliatoio del Fasano: capitan Ganci, Corvino e Battista sono intervenuti in conferenza stampa verso l’impegno in trasferta con il Costa d’Amalfi, analizzando le ultime ore dopo le dimissioni del tecnico Agovino.

“Il gruppo è compatto come sempre, siamo tranquilli ed abbiamo lavorato molto bene in settimana – dichiara capitan Facundo Ganci – e sicuramente il ritorno in prima linea di Franco D’Amico è garanzia, da parte della società, di far le cose per il bene del Fasano. Importantissimo sarà anche avere i tifosi compatti al nostro fianco, per regalarci, a partire da domenica, un grande finale di stagione”.

“Abbiamo dimostrato sul campo nell’ultima partita che quando approcciamo con la testa giusta possiamo fare grandi cose – prosegue Vincenzo Corvino – però non dobbiamo assolutamente sottovalutare il Costa D’Amalfi, che si gioca le ultime chances per restare in Serie D”.

Concorde sulle potenzialità del club di via Salvo D’Acquisto anche Ignazio Battista: “Non è mai facile giocare in Campania, ma siamo fortemente desiderosi di ottenere l’intera posta in palio, in primis per allontanarci dalla coda della classifica, e poi per provare a puntare a qualcosa di più importante, perché no a disputare i Play-Off, non avendo nulla di meno rispetto a tante altre squadre del girone”.

