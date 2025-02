Fasano, Gagliano: “Partita dura, consapevoli delle nostre forze”

L’allenatore in seconda del Fasano, Enzo Gagliano, ha presentato così la sfida di domenica prossima all’Acerrana:

“I ragazzi hanno la voglia di rivalsa poiché hanno offerto un’ottima prestazione con una squadra che se la giocherà fino alla fine per la vittoria. Sarà una partita difficile, ma siamo consapevoli delle nostre forze. Sarà una partita dura, importante mettere in campo le linee guida del mister. I tifosi saranno il dodicesimo uomo in campo, ci hanno dato una grossa mano sia in casa che fuori.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author