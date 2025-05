Fasano, fatta per due importanti rinnovi

Non solo nuovi innesti ma anche rinnovi. Il Fasano comincia a mettere a punto i pezzi del puzzle in vista del futuro. Infatti, secondo indiscrezioni raccolte da Antenna Sud, nelle ultime ore è stato trovato l’accordo con il difensore Tangorre e l’attaccante Corvino per il rinnovo in biancoazzurro. Affare-fatto che nelle prossime ore potrebbe essere annunciato. Due pedine che andranno a comporre il Fasano targato 2025-2026 che si appresta ad essere ai nastri di partenza una delle principali protagoniste del prossimo Girone H di Serie D.

