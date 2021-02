Fasano | Emergenza Covid: Scuole chiuse

Scuole Medie e Superiori chiuse a Fasano da giovedì fino a fine mese e controlli anti assembramento più capillari da parte delle forze dell’ordine. A portare a questa decisione il primo cittadini fasanese l’aumento dei casi di positività al Covid-19 che salgono a 197 in città. Alla luce dei nuovi dati, il sindaco Zaccaria, d’intesa con i dirigenti scolastici della città, ha emanato un’ordinanza di sospensione della didattica in presenza per le scuole superiori e le scuole medie da giovedì 18 a sabato 27 febbraio. Sarà ovviammente comunque garantita la didattica a distanza. Per le scuole Elementari e la scuola dell’Infanzia invece le lezioni continuano in presenza. Al momento i cittadini positivi al virus sono 155. A questi vanno però aggiunti i 42 casi della Rssa “Sancta Maria Regina Pacis” (32 anziani e 10 componenti dello staff sanitario). Nessuna notizia, al momento, però sulla presenza di casi di variante inglese in attesa di una riposta ufficiale sulla richiesta di informazioni di 9 sindaci del territorio brindisino formalizzata ad asl e sisp. Intanto, continuano i controlli anti assembramento in accordo e in collaborazione con Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza: diverse attività di pattugliamento sono già state effettuate in via san Francesco, via Carlo Alberto e via Collodi, in totale sono stati effettuati 16 interventi e sono state elevate due sanzioni. Il messaggio del sindaco Zaccaria ai suoi concittadini comunque è quello di restare tranquilli e attendere comunicazioni ufficiali.