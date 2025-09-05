5 Settembre 2025

Fasano, è sempre calciomercato: fatta per Giulio Attanasio

Fabrizio Caianiello 5 Settembre 2025
Nuovo calciatore in arrivo per il Fasano. È fatta per l’arrivo dell’esterno Giulio Attanasio, classe 2007, ex Brilla Campi e Foligno. Il calciatore sarà subito a disposizione  del tecnico Luigi Agnelli.

