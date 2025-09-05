Fasano, è sempre calciomercato: fatta per Giulio Attanasio

Nuovo calciatore in arrivo per il Fasano. È fatta per l’arrivo dell’esterno Giulio Attanasio, classe 2007, ex Brilla Campi e Foligno. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Luigi Agnelli. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous A Francavilla Fontana martedì c’è la “Partita del cuore”Next Spinazzola-Taranto 0-1: la fotogallery potrebbe interessarti anche Spinazzola-Taranto 0-1: la fotogallery 5 Settembre 2025 Massimo Todaro A Francavilla Fontana martedì c’è la “Partita del cuore” 5 Settembre 2025 Dennis Magrì Serie D/H: le designazioni arbitrali della 1a giornata 5 Settembre 2025 Roberto Chito Brindisi, David Trezeguet e Luciano Moggi ospiti dello Juventus Club “Andrea Agnelli” 5 Settembre 2025 Alessandro Zanzico Ferrandina, ufficiale l’arrivo del terzino Luigi De Simone 5 Settembre 2025 Massimo Todaro Ufficiale: Matera CdS, arriva l’esperto Cannito in mezzo al campo 5 Settembre 2025 Roberto Chito
potrebbe interessarti anche
Spinazzola-Taranto 0-1: la fotogallery
A Francavilla Fontana martedì c’è la “Partita del cuore”
Serie D/H: le designazioni arbitrali della 1a giornata
Brindisi, David Trezeguet e Luciano Moggi ospiti dello Juventus Club “Andrea Agnelli”
Ferrandina, ufficiale l’arrivo del terzino Luigi De Simone
Ufficiale: Matera CdS, arriva l’esperto Cannito in mezzo al campo