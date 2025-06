Fasano, è fatta per Lorenzo Piras della Juventus

Il Fasano è pronto a chiudere un’altra operazione di mercato. E’ praticamente fatta per Lorenzo Piras, portiere classe 2006, di proprietà della Juventus e lo scorso anno in prestito al Varese. Un calciatore giovane ma che vanta già oltre 60 presenze in Serie D tra Varese e Bra. Si tratta di un fedelissimo del direttore sportivo Antonio Montanaro che lo ha strappato dalla concorrenza agguerrita di numerosi club di Serie C e D. Piras arriva a Fasano a titolo definitivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author