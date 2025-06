Fasano, è fatta per Ibra Bayo

Ancora un arrivo in casa Fasano. Il direttore sportivo Antonio Montanaro ha chiuso con Ibra Bayo, centrocampista classe 2001, nella scorsa stagione al Barletta ed ex Manfredonia. Il calciatore raggiungerà Fasano nelle prossime ore per firmare il contratto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author