Fasano, droga in auto e a casa: arrestati due giovani

FASANO – Durante un controllo sono stati sorpresi con la droga, ovvero due panetti di hashish nascosti in auto. Per questo, durante un servizio di controllo straordinario, i carabinieri della Compagnia di Fasano hanno arrestato in flagranza di reato due giovani per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Nello specifico, durante un controllo, i due ragazzi sono stati trovati in possesso di due panetti di hashish occultati in auto. Inoltre, presso le rispettive abitazioni, i militari hanno rinvenuto altro stupefacente, ma anche marijuana, sostanze oppiacee e allucinogene e consistenti somme di denaro contante. Tutto sequestrato, mentre i due indagati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono arrestati in regime di domiciliari.

I carabinieri hanno anche segnalato amministrativamente alla Prefettura due giovani per detenzione di stupefacenti per uso personale, sorpresi con un po’ di hashish.

Sempre durante il servizio straordinario, i militari hanno identificato 29 persone, controllato 17 automezzi e due esercizi pubblici, effettuate tre perquisizioni e contestate varie sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Il servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

