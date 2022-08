Ancora due colpi in canna per il Fasano, che dopo aver ufficializzato il giovane terzino destro Samuele Manfredi, ha chiuso altri due colpi in entrata. È praticamente fatta per il ritorno di Giacomo Lezzi, centrocampista scuola Lecce ex Nardò e Casertana. Il mediano originario di Cavallino tornerà a vestire i colori biancazzurri dopo la buona ma sfortunata parentesi della passata stagione, quella che lo ha visto saltare le ultime cinque giornate a causa di un infortunio al ginocchio. Allarme ormai rientrato e problema smaltito per Lezzi, che ora ha intenzione di ripagare la fiducia del presidente D’Amico a suon di prestazioni convincenti. Praticamente già chiuso anche l’accordo con il difensore portoghese Joao Da Silva, classe ’98 che in Italia ha già vestito le casacche di Udinese, Entella, Palermo, Trapani, Bisceglie e Messina. Negli ultimi quattro anni ha raccolto 29 presenze in Lega Pro, 2 in Serie B, e 20 in Serie D. Arriva dall’Olhanense, club militante nella terza serie portoghese. Sia Lezzi che Da Silva verranno ufficializzati entro questa settimana, ma sono già a disposizione di mister Ivan Tisci, che in questi giorni sta preparando con grande attenzione e accortezza la sfida al Brindisi. Domenica 28 agosto, infatti, il Curlo ospiterà gli adriatici per il preliminare di Coppa Italia di categoria, con fischio d’inizio ore 18. Un derby sentitissimo che vedrà una gran bella cornice di pubblico a farne da contorno.