Fasano, dopo Ganci pronti anche ds e dg: ecco Montanaro e Sardo

Il Fasano programma già la prossima stagione. Dopo aver annunciato l’inserimento di Facundo Ganci nello staff dirigenziale, in qualità di Team Manager, il club del Presidente Ivan Ghilardi è pronto ad annunciare anche l’ingaggio di Antonio Montanari come direttore sportivo e di Paolo Sardo come direttore generale. Il primo, nonostante la giovane età, è un ds particolarmente apprezzato in questa categoria ed è reduce dalle esperienze di Bra e Varese dove ha scoperto diversi talenti. Il secondo, è una figura di grande spessore nel calcio nazionale e internazionale avendo lavorato accanto a diversi personaggi di rilievo e accanto a club della massima serie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author