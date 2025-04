Fasano, D’Amico: “Vogliamo essere tra i protagonisti del prossimo campionato”

Con la vittoria ai danni dell’Angri, il Fasano sale sul treno dei playoff. Nelle prossime due gare, i biancazzurri proveranno a staccare il pass definitivo per gli spareggi, come dichiarato dal presidente onorario dei pugliesi, Franco D’Amico, nel corso di ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “Ora dipende da noi. Mancano tre partite e abbiamo un calendario per niente proibitivo. Siamo partiti penultimi e abbiamo compiuto una cavalcata”.

Le ambizioni del Fasano, però, non terminano qui: “Ho scoperto tanti giocatori, anche dalla Promozione come Capomaggio. Trattenerli sarebbe stato un bagno di sangue, ho sempre salvaguardato la piazza, la categoria e i bilanci. Siamo in D da tanti anni e un motivo ci sarà. Oggi abbiamo basi diverse, con più ambizione e più benzina nel serbatoio e mi auguro di poter essere tra i protagonisti nel prossimo anno”, ha ammesso D’Amico.

