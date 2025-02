Fasano dà l’ultimo saluto a Cosimo Demola

Una comunità raccolta nel dolore ha dato l’ultimo saluto a Cosimo Demola, l’operaio quarantottenne deceduto il 29 gennaio in un tragico incidente sul lavoro presso un’azienda avicola del posto.

Amici, colleghi e familiari si sono stretti attorno alla moglie e ai tre figli dell’uomo nella chiesa di San Giovanni Paolo II, dove si sono svolti i funerali. Un clima di profonda commozione ha accompagnato la cerimonia, durante la quale il parroco ha ricordato l’importanza della fede e del sostegno alla famiglia colpita dalla perdita.

“Non abbiamo risposte oggi, ma ci affidiamo a Dio mentre affidiamo Cosimo alla sua misericordia”, ha detto il sacerdote, invitando la comunità a trasformare il dolore in un impegno concreto per non lasciare soli i suoi cari.

Un appello alla solidarietà per aiutare chi resta, in un momento in cui il vuoto lasciato dalla scomparsa di Demola si fa sentire più che mai.

