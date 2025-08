Fasano: contro il West Nile, potenziati i servizi di disinfestazione

FASANO- Il Comune di Fasano rafforza le azioni di contrasto ai virus West Nile e Usutu con un calendario potenziato di interventi di prevenzione e igiene urbana. Il Ministero della Salute ha evidenziato, infatti, che al 20 luglio 2025 sono stati registrati 10 casi di infezione da West Nile, con 2 decessi, e la presenza del virus è stata confermata in 11 pool di zanzare, 7 uccelli bersaglio e in un cavallo. Il virus Usutu è stato rilevato in due pool di zanzare. Le regioni con circolazione confermata di WNV includono Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia, Sardegna e Puglia, mentre l’USUV ha interessato finora l’Emilia Romagna. Per la tutela della salute pubblica e animale, e in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute, il Comune di Fasano, in collaborazione con VS ECOSYSTEM Ambiente & Architettura Società Cooperativa, ha pianificato i seguenti interventi:

ECCO IL CALENDARIO SERVIZI DI DISINFESTAZIONE ANTIALARE, ANTILARVALE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO DI FASANO E FRAZIONI

Agosto 2025:

Lunedì 04 Agosto: Disinfestazione Antilarvale inizio ore 07.00

Lunedì 04 Agosto: Derattizzazione inizio ore 07.00

Lunedì 04 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Martedì 05 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Mercoledì 06 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Lunedì 11 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Lunedì 18 Agosto: Disinfestazione Antilarvale inizio ore 07.00

Lunedì 18 Agosto: Derattizzazione inizio ore 07.00

Martedì 19 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Mercoledì 20 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Giovedì 21 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Martedì 26 Agosto: Deblattizzazione inizio ore 23.00

Settembre 2025:

Lunedì 01 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Martedì 02 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Mercoledì 03 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Lunedì 15 Settembre: Derattizzazione inizio ore 07.00

Martedì 16 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Mercoledì 17 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Giovedì 18 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Lunedì 22 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Martedì 23 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Mercoledì 24 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

Giovedì 25 Settembre: Deblattizzazione inizio ore 23.00

Lunedì 29 Settembre: Derattizzazione inizio ore 07.00

Gli interventi di disinfestazione antialare saranno svolti in più turni per coprire l’intero territorio comunale:

1° Turno: Fasano, Stazione di Fasano, Savelletri, Torre Canne, Torre Spaccata

2° Turno: Selva di Fasano, Canale di Pirro, Laureto, Cocolicchio, Lamie di Olimpia, Pezze di Greco, Pezze di Monsignore, Pezze Vicine, Pozzo Faceto, Speziale, Montalbano

