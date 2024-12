Fasano, contratto triennale al classe 2006 Capobianco

Il Fasano ha deciso di blindare l’attaccante Giacomo Capobianco. Il classe 2006 si è messo in mostra nel corrente avvio di stagione tra le fila della juniores biancazzurra, collezionando 12 reti in 7 presenze, tanto da portare il club di Via Salvo D’Acquisto a sottoscrivere un contratto triennale.

Il comunicato del club:

“È più che mai viva l’attenzione dell’US Città di Fasano nei confronti del proprio settore giovanile, come confermato dalle ottime prestazioni della formazione Juniores, seconda nel proprio campionato a metà stagione, e come testimoniato dal fatto che diversi dei talenti a disposizione di mister Graziano Pistoia nell’Under 19 siano costantemente aggregati alla prima squadra. Tra questi ha recentemente fatto il suo esordio in Serie D il promettente attaccante classe 2006 Giacomo Capobianco, prolifico trascinatore nella Juniores con 12 reti in 7 presenze, con la società biancazzurra che ha deciso di blindare il giovane atleta con un contratto triennale, siglato nella giornata odierna. “Sono molto contento di essere qui a Fasano – dichiara la punta – volevo ringraziare il mister per la fiducia che mi sta dando, i miei compagni che mi stanno aiutando tanto a migliorare ed anche il direttore Fernandez e la società che credono molto in me. Darò il massimo per ripagare in campo tutto questo. Il mio augurio è quello di conquistare subito la salvezza per poi puntare a qualcosa di più importante sia a livello di squadra che sul piano personale, magari realizzando qualche goal e fornendo il mio contributo per regalare gioia meritata ai tifosi che ci sostengono sempre”.

La “promozione” di Capobianco in prima squadra non resterà certamente isolata, così come ulteriori novità di mercato in entrata potranno essere comunicate nei prossimi giorni.

Lascerà invece il club di via Salvo D’Acquisto il centravanti Tomas Bolzicco, al quale va l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni sotto ogni punto di vista.”

