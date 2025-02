Fasano, con la nuova proprietà possibile addio di Massimo Agovino

Sono giornate di profondi cambiamenti in casa Fasano. In attesa che venga ufficializzato il cambio di proprietà, potrebbe giungere l’addio dell’attuale allenatore Massimo Agovino.

L’allenatore ex Sarnese aveva già espressi giorni fa in conferenza stampa dei dubbi sulla possibile permanenza. Contestualmente è confermata anche la partenza del direttore sportivo Mariano Fernandez. La nuova proprietà con in testa il Presidente e Ivan Ghirardi nei prossimi giorni dovrebbe presentare alla città il nuovo progetto sportivo.

