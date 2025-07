Fasano, colpo in difesa: ha firmato Pol Garcia

Il Fasano ha definito tutti i dettagli per Pol Garcia. Il difensore spagnolo classe ’95, ex Vicenza, Crotone e Juventus tra le altre arriva in Puglia dopo un periodo trascorso da svincolato. C’è la firma sul contratto con il club di Ivan Ghilardi.

