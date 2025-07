Fasano, colpo in difesa: arriva l’esperto Pol Garcia Tena

Importante operazione in entrata per il Fasano, che si assicura le prestazioni sportive del difensore centrale Pol García Tena, giocatore di grande esperienza e solidità. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Con il raduno nel pomeriggio di ieri al “Vito Curlo” ha avuto inizio ufficialmente la stagione dell’US Città di Fasano, la cui rosa, presentata con grande entusiasmo lunedì scorso, 21 luglio, sarà in ritiro in sede fino al 1° agosto, per poi spostarsi a Villaggio Palumbo in Calabria.

Fa parte del gruppo allenato da Luigi Agnelli anche il difensore centrale mancino Pol Garcìa Tena, classe ’95, cresciuto nel settore giovanile della Juventus. L’esperto atleta spagnolo , che rappresenta un autentico colpo di mercato per il club presieduto da Ivan Ghilardi, vanta, tra le altre, 98 presenze tra Serie B e Coppa Italia, con le maglie di Latina, Vicenza, Cremonese, Como e Crotone, 63 partite tra massimo campionato e principale coppa nazionale in Belgio con il VV Sint-Truiden, e 43 gare con il Trento in Serie C tra campionato e coppa. Benvenuto a Fasano Pol“.

