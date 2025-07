Fasano, colpo in avanti: arriva il marocchino Lagzir

Nuovo colpo offensivo per l’US Città di Fasano, che annuncia la firma dell’attaccante marocchino Soufiane Lagzir, classe ’94. L’atleta nordafricano rappresenta un autentico jolly per mister Agnelli, essendo impiegabile su tutto il fronte d’attacco, sia da seconda punta che da esterno o trequartista.Lagzir giunge a Fasano dopo l’esperienza con la Sarnese, con la quale, in 32 presenze, ha siglato 15 reti (a cui si aggiungono 6 assist), mentre precedentemente in Italia ha indossato le divise di Chieti, Sporting Recco, Arconatese, Budoni e Taranto. All’estero, invece, si segnalano le avventure con l’Hamrun Spartans (Premier League maltese, con tanto di vittoria del campionato nel 2020/21) e con il MAS Fès (massimo campionato marocchino).

