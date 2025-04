Fasano capitale del volley con le Final Four di Coppa Italia

Tre pugliesi in corsa per il titolo nazionale. In palio anche la Coppa Puglia

Fasano si prepara a vivere due giorni di grande pallavolo con le Final Four di Coppa Italia dei campionati di Serie B, in programma venerdì 18 e sabato 19 aprile tra il Palasport cittadino e la Palestra dell'ITC Salvemini. In campo le migliori otto squadre italiane delle categorie B Maschile, B1 Femminile e B2 Femminile. Tra le protagoniste anche tre formazioni pugliesi: Green Volley Galatone, Pantaleo Podio Fasano e Panbiscò Leonessa Altamura. Le pugliesi sognano il tricolore L'esordio è previsto per venerdì 18 aprile con tutte e tre le squadre pugliesi impegnate nelle rispettive semifinali. La Leonessa Altamura aprirà il programma alle 10:00 al Palasport di Fasano contro la Tonno Callipo Vibo Valentia (B2 Femminile). Alle 19:00, sempre al Palasport, toccherà alla squadra di casa, la Pantaleo Podio Fasano, che sfiderà il GSO Villa Cortese (B1 Femminile). In contemporanea alla Palestra Salvemini, il Galatone affronterà il TMB Monselice nella semifinale di Serie B Maschile. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Le finali di sabato 19 saranno raccontate con le voci di Piero Giannico, Ida Taurisano, Pino Lorizio e Paola Cesario. Coppa Puglia, sabato le finali in quattro province Sempre sabato 19 aprile si assegnerà anche la Coppa Puglia 2025, trofeo regionale riservato alle squadre di Serie C e D. Le semifinali si disputeranno in contemporanea alle ore 11:00, mentre le finali si giocheranno nel pomeriggio alle 17:00. Le sedi coinvolte saranno Altamura, Capurso, Barletta, Andria, Mottola e Castellaneta. Dopo i successi dello scorso anno, quattro nuove vincitrici si iscriveranno all'albo d'oro di una competizione da sempre molto sentita. Aggiornamenti in tempo reale sui social della FIPAV Puglia con l'hashtag #coppapugliavolley. Un weekend imperdibile per gli appassionati, tra grandi nomi e nuove promesse pronte a scrivere una pagina importante del volley nazionale e regionale.



