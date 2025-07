Fasano, capannone di rifiuti in fiamme. Il sindaco: “Finestre chiuse”

Un grave incendio è in corso alla periferia di Fasano, in un capannone per la raccolta dei rifiuti. Questa la nota diffusa dal sindaco Francesco Zaccaria:

“Si informa la cittadinanza che è in corso un grave incendio nell’impianto eco ambiente sud in contrada Fascianello dal quale si sta sprigionando un denso fumo nero.

Al momento non è ancora possibile determinarne la natura, pertanto, in via precauzionale, si invita tutta la popolazione a tenere le finestre chiuse e a limitare gli spostamenti non necessari fino a nuovo avviso.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Protezione Civile di Fasano e i Carabinieri, che stanno operando per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme.

Vi terremo aggiornati su ogni sviluppo”.

