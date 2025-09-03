3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Lo stadio Vito Curlo di Fasano (foto Massimo Todaro)

Fasano, cambio di orario per la partita contro l’Afragolese

Anthony Carrano 3 Settembre 2025
Dopo una campagna acquisti da protagonista, il Fasano si prepara a vivere l’atteso debutto in campionato. La squadra biancazzurra affronterà l’Afragolese nella prima giornata di Serie D, una sfida che promette grande entusiasmo al “Vito Curlo”. Per l’occasione, è stato comunicato un cambio d’orario: il fischio d’inizio è fissato alle 16.30

