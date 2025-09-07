Fasano, buona la prima: 2-0 all’Afragolese

Buona la prima del Fasano che si presenta al campionato rifilando un 2-0 all’Afragolese davanti ai propri tifosi. A segno il 9 e il 10: Barranco nel primo tempo e Loiodice nella ripresa.

Agnelli nei pugliesi sceglie il 4-4-2: in porta debutta l’under Piras, davanti al quartetto difensivo composto da Lambiase, Tangorre, Cusumano e De Mori. Esperienza in cabina di regia affidata a Vecchione e Salzano, supportati da Loiodice e Lagzir sulle fasce. Coppia Corvino-Barranco in attacco. L’Afragolese risponde con un 4-2-3-1 con Longo a guidare l’attacco

Al 9’ prova a scaldarsi Loiodice con un destro a giro, largo alla sinistra di Puca. Passano due minuti e Tangorre manca l’impatto con la sfera servitagli dal fantasista barese. Al 15’ la sblocca il Fasano: Corvino impegna in diagonale Puca, arriva Lagzir che dopo un rimpallo pesca Barranco, facile facile il tap-in per il nuovo numero 9 dei biancazzurri. Al 28’ rete annullata all’Afragolese per una carica ai danni di Piras sugli sviluppi dell’azione. Al 33’ occasionissima per il Fasano: Loiodice con l’esterno lancia in profondità Corvino che in precario equilibrio manca il bersaglio a porta sguarnita. Allo scadere della prima frazione Zerbo sugli sviluppi di un calcio di punizione chiama Piras alla deviazione alta.

Corre l’8’ della ripresa, quando l’Afragolese resta in 10: Torassa, già ammonito, colpisce Corvino e viene espulso dal direttore di gara. Al primo vero affondo del secondo tempo il Fasano raddoppia: al 14’ Corvino raccoglie la palla sulla sinistra e apparecchia per la testa di Loiodice che festeggia sotto i suoi nuovi tifosi il primo gol in biancazzurro. Al 18’ si affacciano gli ospiti con Longo che da posizione defilata viene fermato in uscita bassa da Piras. Al 30’ Lagzir semina il panico in mezzo al campo e dal limite arma il mancino, Puca si distende in corner. Torna a combinare l’attacco del Fasano al 42′ con Loiodice che serve Corvino, tiro alto. Finisce così, dopo aver raccolto il primi tre punti della stagione, il Fasano si proietta alla gara di domenica prossima sul campo del Gravina.

TABELLINO

FASANO-AFRAGOLESE 2-0 (1-0)

RETI: 15’ pt Barranco (F), 14’ st Loiodice

FASANO: Piras, Vecchione (18’ st Penza), Tangorre, Corvino, Barranco (37’ st Stauciuc), Loiodice, Cusumano, De Mori (25’ st Riga), Salzano, Lambiase (25’ st Mauriello), Lagzir (40′ st Pinto). A disposizione Lombardo, De Angelis, Molinari, Maccioni. All: Luigi Agnelli

AFRAGOLESE: Puca, Grieco (14’ st Varriale), Massaro (19′ st Fabiano) , Longo, Torassa, Filippini (14’ st Nuredini), Gioielli, Nocerino, Zerbo (14’ st Giannini), Collaro, Senese. A disposizione Di Somma, Ambrosio, Panariello, Sokouri, Stasi. All: Andrea Ciaramella

ARBITRO: Lupo di Venosa

AMMONITI: Massari (A), Loiodice (F), De Mori (F), Fabiano (A), Lambiase (F)

ESPULSI: Torassa (A)

RECUPERI: 2’pt, 4’st

NOTE: 3000 spettatori, terreno sintetico in ottime condizioni

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author