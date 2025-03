Fasano – Brindisi, disordini anche all’esterno dello stadio

Ancora tensione a Fasano dove la gara è stata sospesa al 38′ del secondo tempo, sul risultato di 2-0 per il Fasano a causa di un fitto lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi ospiti. Le intemperanze, purtroppo, sono proseguite anche all’esterno dello stadio dove le forze dell’ordine hanno dovuto faticare non poco per le riportare la situazione alla normalità con le due tifoserie che hanno provato più volte a venire a contatto.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

