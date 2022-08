(Di Davide Cucinelli) È il Fasano ad aggiudicarsi il derby contro il Brindisi, valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Gara decisa negli ultimi minuti della ripresa con il vantaggio di Bianchini per la squadra di casa, il pareggio del neo entrato Stauciuc per il Brindisi e il gol di vittoria in pieno recupero il Maldonado per la formazione fasanese. Una gara dai ritmi alti da parte delle due formazioni in preparazione dell’inizio del campionato previsto domenica prossima. (Foto Simona De Maria)