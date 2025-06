Fasano, bimba di 2 anni azzannata: pitbull sequestrato

È stato sequestrato il pitbull che due sere fa avrebbe aggredito una bambina di poco meno di due anni all’interno di un’abitazione a Fasano, in provincia di Brindisi. L’animale è di proprietà del compagno della nonna della piccola.

La bambina, subito soccorsa, si trova ora ricoverata nel reparto di Neurologia dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Secondo quanto si apprende, avrebbe riportato ferite alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’episodio ha immediatamente attivato l’intervento delle autorità. La posizione del proprietario del cane è al momento al vaglio della magistratura, che dovrà chiarire eventuali responsabilità nella custodia dell’animale e nella dinamica dell’aggressione.

L’intervento tempestivo dei soccorsi e il successivo ricovero hanno evitato conseguenze peggiori. La vicenda ha però suscitato forte apprensione nella comunità locale, soprattutto per la giovane età della vittima e per il contesto familiare in cui è avvenuto l’incidente.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire esattamente quanto accaduto.

