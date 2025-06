Fasano, bimba azzannata da pitbull: Paita “Subito legge su cani pericolosi”

Resta sotto sequestro il pitbull che ha aggredito una bimba di circa due anni a Fasano, nel Brindisino. L’animale, di proprietà del compagno della nonna, ha colpito la piccola alla testa provocandole ferite fortunatamente non gravi. La bambina è ricoverata nel reparto di Neurologia dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, in condizioni stabili.

Sull’episodio è intervenuta la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, che ha rilanciato l’urgenza di una legge per regolamentare le razze canine pericolose. “La legge sui cani pericolosi va discussa e approvata nel più breve tempo possibile. C’è un mio disegno di legge depositato in Senato per vietare il commercio di pitbull”, ha dichiarato la parlamentare in una nota.

“Una nuova aggressione a Fasano e, per fortuna, sembra che le condizioni di una bimba di due anni non siano gravi. A lei e alla famiglia va la nostra vicinanza, ma è chiaro che non si può più attendere”, ha aggiunto.

Paita ha inoltre sottolineato come “alcune razze, tra cui i pitbull, siano particolarmente aggressive” richiamando alla memoria il drammatico caso di Acerra, dove un bambino perse la vita in seguito a un attacco. “È indispensabile stabilire un albo degli animali pericolosi, prevedere un’adeguata preparazione per chi intende tenerli e vietare quelli più difficili da gestire. Non possiamo più permettere che avvengano altre tragedie”, ha concluso.

Intanto, la magistratura sta valutando la posizione del proprietario del cane. L’inchiesta dovrà stabilire eventuali responsabilità nella custodia dell’animale e nelle condizioni in cui è avvenuta l’aggressione. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla regolamentazione delle razze canine a rischio.

