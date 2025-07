Fasano, annunciato l’arrivo del centrocampista De Angelis

Il Fasano continua a puntellare la rosa in vista della stagione 2025/2026. Con una nota ufficiale, i biancazzurri hanno dato il benvenuto a Paolo De Angelis, nuovo centrocampista del club. Classe 2005, De Angelis è cresciuto nelle giovanili della Roma, prima di approdare al Brindisi (con cui ha esordito in Serie C), Fidelis Andria e Varese.

